Entre copas, María León y Carlos Ferro fueron captados besándose en bar

Ciudad de México.- La cantante María León y el actor Carlos Ferro no aceptaron tener una relación, pues mencionan que solo tienen una amistad, pero algunas imágenes muestran lo contrario.

Los jóvenes fueron vistos besándose este fin de semana en un bar de la Ciudad de México.La revista Quien fue quien filtró las fotografías captadas donde estaban bastante acaramelados, dándose besos y abrazos.

Ambos se conocieron en un gimnasio, creando una amistad. Pero la conexión que existe entre ambos creó la polémica de una posible relación amorosa.

Durante una entrevista en televisión, María dijo:

Conocí a Carlos y nos hicimos muy buenos amigos porque tenemos como muchas cosas en común. Me parece que es un divino, es una persona adorable, le encanta el ejercicio, es vegetariano. Compaginamos con muchas cosas”.

Por su parte, el actor dejó entre ver que no tendría problema en intentar algo y que sí sentía atracción por la intérprete:

Somos amigos, salimos, nos divertimos, nos conocemos. Y si María León me cierra el ojito ahí estaremos. La gente que me conoce sabe que estoy soltero, que me la paso bien, que soy un buen partido para María León”.