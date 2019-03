Entre la espada y la pared: Silvia Pinal habla del pleito de Michelle y Frida Sofía

Ciudad de México.- Silvia Pinal dio una entrevista al programa Hoy con motivo del éxito de su bioserie. Además, habló sobre el pleito entre su nieta Frida Sofía y su bisnieta Michelle Salas.

No las puedo mediar porque no es fácil pero yo creo que cuando tú tienes a la gente que te quiere y te respeta entonces no es tan difícil”; indicó la actriz.