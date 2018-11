Entre lágrimas, Caeli denuncia hackeo de su Instagram, correo y teléfono

Ciudad de México.- Caeli reportó que hackearon su cuenta de Instagram, en un video que publicó en Twitter, aparece llorando en un aeropuerto y pide a sus seguidores que reporten lo sucedido.

Con lágrimas, lamentó lo ocurrido y solicitó a sus fans que le ayudaran para que bloquearan su cuenta. Compartió capturas de pantalla de cómo le fueron borrando sus fotografías.

Explicó que le cambiaron la contraseña, el teléfono y el correo.

No son solo likes, no se vale porque es algo que he construido por 8 años. Sé que es un hombre, estaba hablando como en ruso, no tengo ni idea", explicó desconsolada.