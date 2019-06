Entre lágrimas, Chiquis revela reproche que hizo a Jenni por 'no quererlos'

Ciudad de México.- Los seguidores de la vida de Jenni Rivera saben que sus últimos días no los pasó en los mejores términos con su hija, 'Chiquis' Rivera, quien recientemente reveló un duro reproche que le hizo a su madre cuando estaba en vida.

La joven cantante reveló en entrevista para Univisión que le reclamó a la ‘Diva de la Banda’ por estar más al pendiente de su carrera profesional que de sus hijos.

De la misma forma, la pareja de Lorenzo Méndez contó que Jenni le respondió:

Ahí es donde soy feliz, en el escenario porque mis fans me aplauden y me aman, no me juzgan. Ellos simplemente me aman”.