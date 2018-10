Entre lagrimas Gloria Trevi recuerda su tormentoso pasado con Sergio Andrade

Ciudad de México.- Como muy pocas veces, Gloria Trevi decidió hablar de su tormentoso pasado junto a Sergio Andrade durante un panel que reunió a mujeres empoderadas en la música previo a los Latin American Music Awards.

Sin nombrar a su exrepresentante, Gloria contó:

Había una persona muy oscura detrás, que de repente, reconozco hice algunas cosas que yo no hubiera hecho por mí, las hice influenciada, y aunque haya tenido mucho éxito y no me arrepiento, porque yo si no le hice daño a nadie, yo no me arrepiento de lo que hago”.