Entre lágrimas, Ingrid Coronado se despide al aire de 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- Con una mezcla de tristeza y alegría y, sobre todo, con certeza en cuanto a la decisión que ha tomado, Ingrid Coronado se dirigió al público de Venga la Alegría para despedirse y agradecer por tantos años de acompañamiento, experiencias y gratos momentos vividos.

Sin poder contener las lágrimas y desde el foro del programa, la conductora externó un profundo mensaje a sus compañeros presentadores, a la producción del espacio televisivo y a los televidentes, a quienes no solo les mostró su agradecimiento por la fidelidad a Venga la Alegría, sino también por su apoyo incondicional en los momentos más difíciles.

Este día es un día especial. Es un día que está tocando mi corazón y debo decirles que el hacer esta pausa en mi carrera, en mi vida profesional, no está siendo una decisión fácil. Debo decir que yo les tengo muchísimo cariño, no solamente a mis compañeros, a mis amigos de producción y de staff, sino a todos ustedes (televidentes) que han estado conmigo cada minuto. Pero debo decir que es una pausa necesaria", inicio Ingrid su mensaje.

La conductora continuó sus palabras con la explicación de lo que la ha motivado a dejar la televisión por tres meses, un descanso que le permitirá disfrutar de una de las etapas más importantes: la maternidad.

Es algo que decidí hacer, estoy segura de lo que estoy haciendo y lo que ha sido más difícil para mí ha sido todas las muestras de cariño que he recibido por parte de todos ustedes que están en casa, de la gente con la que trabajo todos los días, ha sido realmente increíble el darme cuenta del cariño que me han tenido y sobre todo el cariño que les tengo yo".

(...) Ahora voy a ser como ustedes, voy a ser ama de casa, voy a ser mamá, que es algo que no me he permitido desde que nacieron mis hijos y creo que darme tres meses me parece que es justo, es necesario para mí y estoy segura de que voy a regresar renovada, con más alegría, con más energía, así es que nos vemos en la primavera", expresó la presentadora.