Entre lágrimas, Paola Rojas revela el infierno que vivió por el video de 'Zague'

Ciudad de México.- Durante una entrevista en La última y nos vamos, la periodista Paola Rojas abrió su corazón y confesó cómo se logró reponer a raíz del video íntimo de su exesposo 'Zague'.

En la plática con Yordi Rosado, la presentadora dijo que, primeramente, pensó fue en proteger a sus hijos y reveló que intentó encontrar la fuerza necesaria para ir a trabajar, a pesar de este hecho.

No podía atenderme a mí porque habían muchas que resolver y personas que proteger, me quede hasta atrás. No dimensioné el daño que me hicieron esos mensajes", explicó la conductora.