Entre lágrimas, Yanet García agradece a fans que la toman como motivación

Ciudad de México.- Es bien sabido que la conductora Yanet García es una persona que ama la vida sana y el constante ejercicio, prueba de ello son sus numerosas fotografías y videos de redes sociales donde se le puede ejercitándose y presumiendo los resultados.

Es así como recientemente compartió un clip en Instagram donde abrió su corazón y entre lágrimas agradeció a sus seguidores por compartir con ella sus historias personales en las que ha inspirado a llevar un estilo de vida más sano a muchas personas.

Gracias por todos sus mensajes son super bonitos, a veces no puedo leerlos todos porque son demasiados, pero todo lo que me escriben es super bonito, ustedes también me motivan a mí, es por eso que sigo y sigo, porque ustedes son lo máximo, gracias, de verdad.”