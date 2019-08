Entre lágrimas, participante revela cómo lo sacaron de 'Enamorándonos'

Ciudad de México.- El exconcursante Luis Fernando, del show Enamorándonos, de Tv Azteca, contó a sus seguidores de YouTube la cruel forma en que lo sacaron del programa.

En la emisión cuyo objetivo es encontrar el amor para los participantes, entró en polémica luego de que eliminaran a Luis Fernando, después de casi 3 años de estar en él, practicamente pasó de ser uno de los más populares a ser ignorado.

En el video cuenta cómo pasó de ser alguien familiar en la televisora a tener que ser acompañado por elementos de seguridad

Nunca me imaginé vivir esto, Enamorándonos era como mi casa, entraba y salía como si nada y ahora hasta con polícias me siguieron".

Yo ya no me sentía agusto en el programa, ya no me latían muchas cosas, pero creo que no es la forma en correr a la gente, lloré y mucho, porque todavía hay personas que quiero mucho ahí pero ni modo" comentó sobre su sentir el examoroso.