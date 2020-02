Entre lágrimas, Ingrid Brans 'La Reata' muestra la humilde casa donde creció

Buenos Aires, Argentina.- La conductora y modelo Ingrid Brans, quien saltó a la fama por su personaje de 'La Reata' de Brozo, se encuentra de viaje por su natal Argentina, por lo que aprovechó la ocasión para visitar su antigua casa.

Mediante sus historias de Instagram, la artista de 33 años mostró, sin pena alguna, la humilde vivienda donde creció y que piensa restaurar ahora que le va bien económicamente en México.

Brans dejó ver cada una de las habitaciones de su hogar y al llegar al baño reveló que cuando era niña imaginaba que los agujeros del techo de lámina eran estrellas.

Yo cuando era chica, me sentaba en este inodoro, miraba al techo y a mí se me hacía que eran estrellas. Yo salí de acá, yo nací acá y voy a hacer todo un video para compartirlo en YouTube, me trajo muchos recuerdos, muchos sentimientos, pero estoy muy orgullosa".