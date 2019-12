'Episodio IX': Se revela el nombre del personaje de Dominic Monaghan

Estados Unidos.- A pocos días del esperado estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker, el actor recordado por aparecer en Lost y Lord of the Rings, Dominic Monaghan, tendría un papel secundario en Episodio IX, pero los fans no han podido saber el nombre del personaje que encarnará, hasta el día de hoy.

Conforme se lanzaron las tarjetas autografiadas por los actores de la cinta, apareció la del mencionado actor, en ella aparece su imagen, con su firma, y el nombre de su miesterioso personaje, el cual es Beaumont Kin.

Luego de esta revelación, los fans pueden dormir tranquilos sobre la identidad del personaje que el actor interpretaría en la última película de la trilogía Skywalker.