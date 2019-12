'Episodio IX' mostrará nuevos poderes de la fuerza que podrían molestar a fans

Estados Unidos.- Star Wars: The Rise of Skywalker se encuentra a la vuelta de la esquina y los fans no pueden contener la emoción para saber la manera en la que esta nueva trilogía podría culminar, por otro lado, el director del filme, J.J. Abrams, se ha visto muy revelador con algunos comunicados que ha hecho.

En una entrevista que tuvo con Vanity Fair, mencionó que los admiradores de la franquicia podrían no estar muy contentos con algunos nuevos poderes de la fuerza que serán otrogados dentro de esta película.

Era realmente importante que no solo rehiciéramos las cosas que se habían visto, sino que agregáramos nuevos elementos, que sabíamos que enfurecerían a algunas personas y emocionarían a otras", comentó Abrams.

Entre esas cosas no se encuentran solo nuevas formas de hacer una especie de secuencias tradicionales imprescindibles, ya sean persecuciones o batallas con sables de luz, o lo que sea", agregó el director.

Queríamos asegurarnos de que esta película también mostrara aspectos de la Fuerza en formas que van más allá de lo que se ha visto antes", finalizó el cineasta.