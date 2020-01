Tras polémica de Danna Paola, Jolette opina sobre jueces de 'La Academia'

Ciudad de México. – El nombre de Jolette, quien ha sido considerada como una de las participantes más polémicas en La Academia, se hizo tendencia en redes sociales luego de que Danna Paola regañara a Gibrán en pleno show.

Con información de La Neta Noticias, Jolette confesó que aprecia a los jueces que tuvo en su momento y espera que les vaya bien.

También señaló que no esperaba convertirse en tendencia, pero consideró esto como algo bueno y lo tomó como una representación de cariño de los fans.

Me llevé la grata sorpresa de volverme tendencia, algo que sin duda me encanta porque no es más el cariño del público, me sorprendió para bien porque fue una especie de homenaje inesperado", indicó la concursante de la cuarta generación de La Academia.