"Éramos más que amigas": Mujer revela que fue novia de Whitney Houston

Estados Unidos.- Robyn Crawford, mejor amiga de Whitney Houston, reveló en su A song for you: My life with Whtiney Houston que ella y la cantante fueron novias y mantuvieron una relación sexual por mucho tiempo antes que ella se volviera toda una celebridad.

Fuimos íntimas en muchos niveles y todo lo que puedo decir es que era muy profundo y estabamos muy conectadas, nuestra amistad fue una amistad profunda, en la primer parte fue física", dijo Robyn.

En el libro Crawford relata como es que se conocieron y la manera en que comenzó a surgir entre se conviertieron en algo "más que amigas".

La mujer en una entrevista confesó que después de siete años del fallacimiento de la artista a querido revelar este secreto bien guardado pues ella sinete "la obligación de mostrar la mujer que era fuera de las cámaras".

De igual manera confesó los motivos por los cuales su relación no se hizo publica y el porque terminaron.

El negocio de la música era un mundo que estábamos aprendiendo y no queríamos que nada interfiriera con su destino. Sentí que no estaría perdiendo mucho, todavía la amaba igual y ella me amaba y eso fue lo suficientemente bueno", concluyó.