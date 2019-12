"Éramos tóxicos": Fabiola Campomanes admite que sí agredió a su expareja

Ciudad de México.- En el estreno de su canal de YouTube, Fabiola Campomanes aclaró la controversia que se suscitó con su expareja Jonathan Islas y confesó que sí llegó a golpearlo.

En el lanzamiento de su podcast, con el que busca ayudar a mujeres han sufrido violencia, Campomanes reveló que debido a los problemas en su relación, en un momento agredió a su exnovio.

Este hecho, relató, se propició con la intención de defenderse de Islas, aunque no lo confesó por vergüenza, incluso mencionó que ambos atravesaron por una "relación toxica".

En el video, en el que abordaron el tema de 'La Vergüenza', también apareció acompañada de la psicóloga Fabiola Anaya y habló por primera vez del polémico episodio que vivió.

A mí me daba vergüenza, no quería que nadie se diera cuenta de que mi pareja era violento conmigo o que me amenazaba. Me daba vergüenza que me consideraran como la golpeadora de hombres”, mencionó Fabiola.