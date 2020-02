"Eres perfecta": Camila Cabello cautiva redes sociales con su sonrisa coqueta

Estados Unidos.- Con una sonrisa coqueta la famosa cantante y actriz, Camila Cabello, logró cautivar a sus millones de fans en Instagram en un collage de cuatro fotos con uno de los 'looks' del video My Oh My.

Cabello recientemente estrenó el video musical oficial del exitoso tema y para ello usó al menos 5 ‘looks’ diferentes entre ellos un traje negro con un sexy chongo en la nuca, con el cual creó el collage de cuatro fotos.

Cada instantánea mostraba una mueca y sonrisa coqueta por parte de la cantante que enloquecieron a sus seguidores que prácticamente se deshicieron en miles de halagos para ella.

La publicación cuenta con dos millones 300 mil 416 'likes' y miles de comentarios como:

Me encantas".

Eres una diosa".

Hermosa".