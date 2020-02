¿Eres tú Irina Baeva? Geraldine Bazán estrena radical look y le 'llueven' piropos

Ciudad de México.- La talentosa actriz Geraldine Bazán reveló una fotografía en Instagram que de inmediato provocó la emoción de sus fanáticos, pero también algunas comparaciones.

La exesposa del actor Gabriel Soto ha estado teniendo un gran momento en su carrera, pues ahora anunció que el nuevo 'look' es para un nuevo personaje:

Ustedes saben lo que significa el cabello para una mujer verdad... Bueno pues me tocó estrenar imágen para un nuevo personaje, (aún no es el resultado final, tal vez sea más corto y mas rubio".

Sufrí por cortármelo y bueno ahora vuelvo al rubio que que he usado desde hace muchos años. "Todo sea por el personaje" jajaja

De la mano de mi querido @gabrielsamra y el día de mi cumple, ¡mejor imposible! ¿Qué dicen?".

La guapa actriz de 37 años lució una melena mucho más corta, lacia y rubia, lo que hizo pensar en Irina Baeva, actual pareja de su ex, Gabriel. Debido a esto, varios comentarios elogiaron su nuevo 'look' pero también recordaron a la actriz rusa; sin embargo, sus fans acudieron a su defensa y mencionaron que no hay necesidad de compararlas.