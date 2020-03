"Eres un feto feo": Niurka nuevamente ataca a Laura Bozzo por defender a Irina

Ciudad de México.- La controversial cubana, Niurka Marcos, generó gran revuelo al arremeter de nueva cuenta contra Laura Bozzo, esto con la finalidad de defender a la actriz Irina Baeva, quien ha sido calificada de ser una 'robamaridos'.

La polémica vedette accedió a dar una nueva entrevista a los reporteros de Suelta la Sopa, donde sacó a relucir hasta íntimos aspectos de su vida sexual, sin embargo, lo que más impactó fue su manera de expresarse de la peruana.

La también cantante aseguró que insistía en defender a la rusa porque ella no se encargó de destruir el matrimonio de Gabriel Soto con Geraldine Bazán, ya que este desde hace mucho tiempo estaba terminado.

Ya no quiero hablar de esa fea cara de terremoto".