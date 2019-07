"Eres única": Galilea Montijo muestra apoyo al LGBT y sus fans 'enloquecen'

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo estuvo presente en el cierre de las celebraciones por el mes del Orgullo LGBT para continuar demostrando su total apoyo a esta comunidad.

El evento se celebró en el Zócalo de la Ciudad de México la noche de ayer domingo y la presentadora del programa Hoy compartió algunas fotos de este momento.

Cabe resaltar que el pasado sábado se realizó la Marcha del Orgullo LGBT en las calles de la capital y en este evento Galilea fue coronado como Reina.

Para Montijo, la diversidad sexual nunca ha sido un problema, ya que asegura hablar de las distintas formas de amor en el mundo.

Yo siempre me he rodeado de gente de la comunidad gay, tengo amigos que forman parte y los apoyo desde hace años. El talento viene en las venas, hasta mi compadre es parte de la comunidad y no me espanto”, dijo.