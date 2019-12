Erik Rubín da su opinión sobre mensaje que Legarreta envió a su "querida zorra"

Ciudad de México.- Hace unos días la conductora, Andrea Legarreta, envió un polémico mensaje dirigido a una "querida zorra" el cual despertó rumores de una posible infidelidad de Erik Rubín, quien recientemente habló al respecto.

La presentadora del programa Hoy publicó una instantánea en su cuenta de Instagram una imagen que causó gran alboroto.

Frente a las cámaras del programa De primera mano, el cantante aseguró que el ni siquiera estaba enterado de la publicación de su esposa y considera que los medios solo buscan generar polémica al dar importancia a estas situaciones.

Soy el último en enterarme. De pronto de todo se agarran, les gusta hacer chisme, ni enterado estaba, no me había platicado ella, me enfoco en lo mío de pronto suceden cosas que nos platicamos pero esto ni siquiera me lo había platicado”.