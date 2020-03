Érika Buenfil 'conquista' las redes : "En la calle me reconocen por Tik Tok"

Ciudad de México.- Desde que Érika Buenfil comenzó a utilizar la aplicación Tik Tok ha logrado gran popularidad, tanta, que ahora ya no lo ve solo como diversión, sino como un compromiso con sus fans.

Me da risa que la gente en la calle me dice la Reina del Tik Tok”.

Ya no es como al principio, te lo juro, ya me da miedo, no sé por qué. Son videos tan divertidos, pero ahorita estamos viviendo momentos muy difíciles y entonces me da miedo porque no quiero que la gente vaya a pensar que mientras están sufriendo yo estoy jugando”.