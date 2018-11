Erika Zaba confiesa que se sometió a una fertilización y no se logró

Ciudad de México.- La cantante Erika Zaba, de 40 años, no ha parado en los intentos para cumplir su sueño de convertirse en madre junto a su esposo, Frank Oliveros, de 46, quienes este año se sometieron a dos tratamientos de fecundación in vitro sin éxito. Hace unos días Jessica, hermana menor de la OV7, fue captada en la misma clínica donde Erika es atendida, y una fuente cercana a la intérprete confesó que su hermana menor le donó sus óvulos.

Tristemente no pegaron las dos fecundaciones in vitro a las que se sometió este año. Los médicos descubrieron que sus óvulos al ser fecundados no maduraban; y hace dos meses le dijeron que podría recurrir a una donante, ya que se le ha dificultado quedar embarazada por su edad, pues ya tiene 40”.