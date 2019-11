Erika Zaba 'derrite de amor' a sus fans de Instagram con fotos de su bebé

Ciudad de México.- Apenas 12 días han pasado desde que Emiliano, el hijo de la exOV7, Erika Zaba llegó al mundo y la cantante no para de presumir a su tierno hijo.

La excompañera de Kalimba volvió a enternecer a sus fans de Instagram con una serie fotografías donde se puede ver como se ‘derrite’ de amor por su pequeño Emiliano.

Me derrito de amor no puedo dejar de verlo ni un segundo . Tiene 10 días con nosotros y aún no me la creo”, señaló la exOV7.