Erika Zaba estaría embarazada tras someterse a tratamiento de fertilidad

Ciudad de México.- Erika Zaba esperaría un hijo con su esposo Francisco luego de someterse a un tratamiento de fertilidad in vitro, asegura una revista de espectáculos.

Como es conocido, a principios de febrero la miembro de OV7 anunció su retiro temporal de los escenarios para someterse a dicho procedimiento y así cumplir el anhelo de convertirse en madre, algo que ya habría logrado según la publicación.

Una supuesta amiga de la artista ofreció declaraciones a TV Notas e indicó que ya estaba embarazada después de realizar dos intentos con el tratamiento y de incluso pedirle a su hermana Jessica que le donara óvulos.

No le ha dicho a nadie porque quiere esperar los tres meses reglamentarios, pero ya está esperando a su primer bebé. Yo la vi y tiene un brillo especial. Los que no saben le dicen que la ven radiante. No cabe de felicidad, sólo sus hermanas saben la noticia y les pidió que fueran discretas”, aseguró la informante.