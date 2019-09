¿Es Oficial? Frankie confirmaría amorío de Ariana Grande con Mikey Foster

Estados Unidos.- Durante el estreno de The Game Changers, Frankie, el hermano de la famosa cantante, Ariana Grande, reveló a los medios de comunicación que cubrieron el evento que él y su pareja tuvieron unca cita doble con la cantante y Mikey Foster.

Recordemos que desde hace un mes, cuando estrenaron el videoclip, Boyfriend, se empezó a rumorear que ambos artistas estaban involucrados sentimentalmente, lo que pudo haber sido confirmado por Frankie con esta información.

Fue muy divertido, noche de juegos, juegos de mesa, muy divertidos", dijo Frankie según Us Weekly.

Además de ello, el hermano de la intérprete de Thank You Next, parece tenerle afecto al supuesto novio de ella ya que se expresó muy positivamente de él.

Amo a Mikey, creo que es un tipo muy dulce, muy talentoso, muy amable y cariñoso, es un gran tipo", señaló.