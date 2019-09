"Es Vergonzoso": Kim Kardashian revela su extraña búsqueda en Google

Estados Unidos.- Durante su visita el pasado miércoles al show de Jimmy Fallon, The Tonight Show, Kim Kardashian vivió un momento sumamente vergonzoso durante el juego que se realizó dentro del programa en el que tuvo que revelar cual fue la última búsqueda que realizó en Google, misma que resultó ser bastante extraña.

Como parte de la dinámica muestrame tu telefono dentro del show, Fallon le pidió a Kim que mostrará que fue lo último que busco en Internet ante lo que ella le dijo que le hubiera advertido para haberlo eliminado señalando que era "muy vergonzoso".

¿Es mejor la faja con orinal?, fue lo último que buscó la Kardashian, esto como parte de mejorar su línea de fajas, la cual lanzó el pasado martes 10 de septiembre.

Acabo de lanzar Skims y he estado y he estado debatiendo si necesito un agujero para hacer pipí en ciertas cosas, o si porque me gustaría, como debajo del vestido para los Emmy o lo que sea", reveló Kim.