"Es arte": Actriz de DC defiende a las películas de Marvel de duras críticas

Estados Unidos.- La actriz, Viola Davis, quien interpreta de 'Amanda Waller' en la producción de DC, Escuadrón Suicida, salió en defensa de las duras críticas que han estado recibiendo las películas de Marvel, señalando que "es arte", pues su mundo de fantasía y la gran imagiación que se requiere para ello es sumamente valiosa.

Recordemos que últimamente varios directores de cine reconocidos como Martin Scorsese, siendo el más reciente Alex Proyas, han criticado las películas de superhéroes por supuestamente acaparar todo el presupuesto y atención de las grandes empresas cinematograficas dejando al resto de lado.

Me gusta una buena película de Marvel, me gusta una buena película de DC Comics. Albert Einstein dijo que la imaginación es más valiosa que el conocimiento. Si no tuviera mi imaginación, seguiría siendo la pobre Viola que vivía en Central Falls, Rhode Island, a quien no se considera atractiva o lo que sea. Mi imaginación me definió. Podía escapar a un mundo que es infinito, un mundo que podía crear por mi cuenta, un mundo donde podía redefinirme. Ahí es donde vive el arte", expresó.