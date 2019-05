"Es asqueroso verla con mi ex; trepador, huev..": Frida Sofía de 'La Guzmán'

Ciudad de México.- Frida Sofia sigue revelando detalles de su distanciamiento con Alejandra Guzmán, sobre todo ahora que diversos medios aseguran que la joven no trabaja y vive a expensas de su famosa madre.

Durante la entrevista que brindó a una publicación, la hija de la rockera expresó:

Es una gran estupidez. Para todos los que lo andan diciendo, ella no me ha mantenido ni me ha dado nada de amor; ojalá fuera cierto que yo fuera una malagradecida escuincla, pero la verdad es que no es el caso (…) yo la quiero mucho y la amé demasiado, pero Alejandrita, a la única persona que está manteniendo es al pen$%&$ de Christian, a mí no”.

De la misma forma, Frida aseguró:

Y aunque me hubiera dado todo mi mamá, no le quita lo asqueroso que es verla con mi exnovio, pero bueno, al final, yo he demostrado hasta este momento ser coherente con mi palabra y con pruebas, así que digan lo que quieran”.

Y agregó:

Mi tristeza es su traición, es lo único que te puedo decir; ella dice que está triste, pero imagínate yo, y lo peor es que sigue saliendo y viéndose con este tipo, pese a todo lo que he dicho y sabiendo que a mí me molesta y me duele verla con él (hace una pausa)... Pero el otro también ahí, de trepador el huev..”.