"Es cero gay": Hermano de Tania Ruiz niega homosexualidad de Peña Nieto

Ciudad de México.- Desde hace varios años existen rumores de que el expresidente, Enrique Peña Nieto, es homosexual, sin embargo, solo han sido especulaciones y quien ahora salió en defensa del exmandatario fue su cuñado.

Gerardo Ruiz, hermano de Tania Ruiz Eichelmann, mostró su molestia contra el especialista en espectáculos, Jorge Carbajal, quien cuestionó sobre las verdaderas preferencias sexuales de Peña.

No entiendo porque las ganas de seguir diciendo que mi cuñado Enrique es gay cuando de gay no tiene más que puros chismes de personas que no tienen nada más que hacer que hablar de los demás sin conocer. Es cero gay. Defiende a la comunidad gay porque reconoce sus derechos. Es un tipazo”.