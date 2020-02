"Es de valientes": Famoso actor sale del clóset y pide matrimonio a su mánager

Estados Unidos.- En una entrevista exclusiva con People en Español, el actor y periodista Willy Martin, por fin se decidió a hablar acerca de sus orientaciones sexuales.

En un principio sí tenía miedo, pena de hablar públicamente porque no sabía cómo lo iba a tomar el público. No sabía cómo iba a repercutir esto en mi carrera", manifestó.

El también productor, precisó que su más grande miedo era el desprecio de los fans y seguidores, ya que durante un largo tiempo trabajó para un público infantil, por lo que pensó que hablar de su vida privada lo iba a limitar bastante.

Al pasar de los años sentí que no es algo que tenga que esconder, no es algo para sentir vergüenza, quiero ser honesto con toda la gente que me apoya y, por qué no, con los que no me apoyan también", señaló.