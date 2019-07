¿Es el fin absoluto? Participante se despide de 'La Casa de las Flores'

Ciudad de México.- Sin duda cuando la actriz, Veronica Castro anunció que no estaría en La Casa de las Flores causó una gran decepción, sin embargo, Netflix continuó con las grabaciones para la segunda temporada y se espera una tercera, pero esta podría no realizarse.

Esto pues la actriz, Aislinn Derbez, sorprendió a los fanáticos de la serie con un mensaje que dejó en su cuenta de Instagram, en el cual se despide de la familia Mora.

Tras estas palabras algunos de sus seguidores se mostraron tristes, decepcionados e incluso incrédulos ante la posibilidad de que la actriz deje la serie y le dejaron mensajes como:

No, que decepción”

¡Hay no! ojalá y ella si siga, me encanta su actuación, ¡ya es mucho con que no esté La Vero!”