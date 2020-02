"Es electrizante": Brooklyn Beckham visita CDMX y queda "emocionado"

Ciudad de México.- El fotográfo e influencer, Brooklyn Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, desde la semana pasada se encuentra en la Ciudad de México por cuestiones laborales y durante una entrevista aseguró que la experiencia fue "electrizante" y ha quedado "emocionado" con el recorrido.

El primogénito Beckham fue invitado por BMW para manejar el nuevo BMW i8 Roadster Safety Car en el autódromo de los Hermanos Rodríguez, tras lo que realizó un 'shooting' (fotografiarlo) y reccorió las calles de la ciudad al lado de Louis Berry.

Siempre me han gustado los 'race cars', desde que tengo memoria, así que estaba muy emocionado de asistir a la carrera con BMW. Y no me ha decepcionado. Fue una gran experiencia y el ambiente era muy electrizante", expresó Brooklyn.