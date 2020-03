¿Es gay? Actor de Televisa confiesa porqué nunca se le ha visto una novia

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa, Daniel Arenas, finalmente ha roto el silencio sobre sus relaciones amorosas y aclaró para Hola los motivos por los que nunca se le ha conocido una novia o porqué tampoco ha sido captado en una cita con una chica en plan romántico, ¿será que es gay?

Arenas en una entrevista con el medio antes mencionado confesó que actualmente soltero, pero aclaró que ha tenido varias relaciones, incluso de hasta cuatro años con mujeres, pero que nunca se ha sido del dominio público esta información por la sencilla razón de que lo guarda en secreto.

Las pocas veces que lo estoy, como que no lo cuento y lo guardo mucho, entonces pues la gente no se entera", señaló.

El actor no dio nombres de sus exparejas y se rehusó totalmente a confesar si alguna vez salió con una de sus compañeras de la televisora o alguna conductora del medio del espectáculo.

Para finalizar aseguró que le encantaría tener una familia y ser padre, pero que por el momento no ha llehado la indicada y espera que pronto llegue.

Amo los niños, me encantaría ser papá, es uno de mis sueños por cumplir, espero Dios me de la oportunidad... ¿Cuantos niños? No sé, los que se puedan, yo tengo cinco hermanos, entonces soy de familia numerosa, amo las familias grandes, pero lo que Diosito me dé", concluyó.