"Es genial contar con un compañero de vida": JLo sobre compromiso con Alex

Ciudad de México.- Luego de que Alex Rodriguez le propusiera matrimonio a Jennifer Lopez, medios de comunicación se han cuestionado el motivo que llevó a la cantante a decirle que si una vez más al compromiso.

Después de tanto escepticismo la 'Diva del Bronx' por fin abrió su corazón y hablo sobre su pormetido y la razón por la que aceptó volver al altar.

La verdad es que era muy reticente a aceptar algo así por todo lo que he vivido en el pasado. Tenía una voz en la cabeza que me decía: 'Quizá sí, quizá no', y yo solo trataba de callarla. Pero al final lo tuve claro, amo a Alex, es una persona maravillosa y en ese momento las cosas iban genial: todo era perfecto, quizá demasiado perfecto después de tan poco tiempo", se ha sincerado.