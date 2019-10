"Es honorable": Periodista demandado pide disculpas públicas a Lucía Méndez

Ciudad de México.- Después de que en el 2014 Lucía Méndez demandara al periodista de espectáculos Alex Kaffie por difamación, ahora el comunicador, tras perder el caso, ofreció una disculpa pública.

Hola, soy Alex Kaffie, me dirijo a todos ustedes mis seguidores y a la opinión pública. Hace 5 años, casi 6, Lucia Méndez me demandó por daño moral, un juez ha dictado sentencia y acatando ese fallo frente a ella, le ofrezco una disculpa por las expresiones impropias, las incorrecciones, las ofensas que hice contra ella, su persona y su imagen", dijo el periodista.

Acompañado del abogado, el representante y de la misma Lucía, Kafie añadió:

Quiero ofrecer, reiterar esta disculpa, pues ella es una mujer honorable, una mexicana con una trayectoria internacional cuyas telenovelas, icónicas y trayectoria abultada me merecen todo mi respeto…".

En su momento, la artista comentó que todos sus escándalos eran fotomontajes, y que siempre fueron blancos, nada relevante y que emprendía acción legal porque estaba cansada de las mentiras que Alex había expresado en su contra, como el tema de las cirugías plásticas donde sus comentarios lastimaron su persona y su imagen. Sin embargo, ahora, una vez extendida la disculpa la también cantante comentó:

Gracias Kaffie, que bueno que ya se puede llegar a un acuerdo, realmente me da mucho gusto, estamos firmando la pipa de la paz y que de alguna manera no haya, quede muy claro, que muchas de las cosas que dijiste pues eran realmente por... por decirlas, pero de alguna manera, me siento contenta porque existe el perdón y existe Dios que es lo más importante", expresó Lucía.