"Es horrible": Carmen Salinas ataca a Laura Bozzo y defiende a Irina Baeva

Ciudad de México.- La primera actriz mexicana, Carmen Salinas, salió en defensa de Irina Baeva y de Gabriel Soto ante los ataques de Laura Bozzo, tachandola de "horrible" por meterse en la vida de ellos y no respetar a Irina como mujer.

Carmen le mandó un mensaje a la actriz rusa señalandole que ignore los malos comentarios y a las mujeres en general que promuevan más la unidad y protección entre todas no faltandole el respeto a alguien del mismo genero ni "echandole tierra", mientras que a Gabriel lo llamó un "buen padre" y como una persona muy "respetuosa".

A Irina que no haga caso y que Dios la bendiga, debemos estar más unidas las mujeres, no echarnos entre nosotras, no faltarnos al respeto entre nosotras, porqué eso es horrible, porque faltarnos al respeto y echarles tierra a otra gente", dijo Carmen.

Para concluir la actriz relató un encuentro con Geraldine Bazán en el que aseguró que ella molesta le dijo que no tomara partido en la situación después de ver una foto de Carmen al lado de la polémica pareja.

'No tomé usted partido señora' y yo dije: 'Perdón', hasta voltee a ver a quien le decía y me dijo: 'A usted le digo' y respondí: '¿De qué se trata?'. 'Ya vi la foto de usted con Irina' dijo Geraldine. '¿Y cuál es el problema? A mí nadie me va a decir con quien retratarme y con quien no retratarme'", relató Salinas.