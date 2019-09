"Es increíble": Tyler Cameron habla de su relación amorosa con Gigi Hadid

Estados Unidos.- El actor, modelo y deportista, Tyler Cameron, quien ha salido en varias ocasiones con la modelo, Gigi Hadid, durante una entrevista con Entertainment Tonight habló por primera vez acerca de su relación con ella.

Cameron y Hadid desde inicios de agosto han estado saliendo, han pasado la noche juntos, la acompañó al funeral de su abuela, e incluso se ha rumoreado que planea comprar un departamento cerca de la modelo, pero a pesar de todo ello, él niega estar en una relación con ella y afirma que solo son amigos.

Solo somos amigos. Quiero decir ... ahí es donde estamos. Nuestra relación no necesita ser pública. Ella es buena gente, es una persona increíble y solo la mantenemos amigable", dijo a Entertainment Tonight.

Él se mostró algo tímido cuando se le cuestionó si estaba enamorado de la modelo y respondió que en ese momento no quería hablar sobre sus relaciones, aunque agregó que no está "enamorado de nadie".

Estoy en el punto en el que realmente no quiero hablar sobre mis relaciones. He salido en público, así que estoy tratando de salir en privado y no estoy enamorado de nadie en este momento. Ella es una persona increíble, la hemos pasado muy bien juntos. Hemos salido algunas veces, eso es todo", concluyó.