"Es marrano, sociópata tóxico": Adame 'tacha' de asesino serial a Carlos Trejo

Ciudad de México.- Una vez más se despertó la polémica entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, pues el actor aseguró que el cazafantasmas es “un posible asesino serial”.

El también conductor estuvo invitado en el programa De Primera Mano, donde aprovechó para despotricar contra Trejo ‘tachándolo’ de “mitómano, es un mentiroso, es un sociópata, es una rata”.

Alfredo hizo referencia a al menos cinco muertes “misteriosas” que se relacionan con Trejo.

Adame asegura que tiene 20 testigos así como una investigación que probarán que Trejo si es un homicida, que debería estar tras las rejas. Asimismo, aprovechó para detallar que el investigador de lo paranormal siempre es cuidado por un sicario identificado como JC Martínez.

Una cosa es la bronca que yo tenga con él y que me cae muy mal, y que es un marrano; y otra cosa es que un sociópata tóxico, nocivo y dañino no puede andar en la televisión, no puede andar circulando en la sociedad, no puede ser ejemplo para muchos jovencitos”.