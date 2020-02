"Es mi consentido": Conductor se le insinúa a José Eduardo Derbez en vivo

Ciudad de México.- El nombre del joven actor, José Eduardo Derbez, de nueva cuenta está en medio de la polémica pues se reveló que un conductor del programa De primera mano se le habría insinuado.

El incómodo momento ocurrió cuando se presentaba una nota del joven actor en la que se anunciaba que pronto estrenaría show de stand up.

Al terminar la cápsula, el periodista Michelle Rubalcava no dejó de halagar a José Eduardo y sus compañeros, Mónica Noguera y Gustavo Adolfo Infante, de inmediato notaron el coqueteo.

No se me enojen los demás Derbez, pero para mí la estrella de ese reality fue José Eduardo. No me importa, José Eduardo para mí se volvió el consentido", comentó Michelle con una amplia sonrisa.