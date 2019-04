“Es mi cuerpo”: ‘Chiquis’ responde a quienes aseguran alteró sus labios

Ciudad de México.- Tras recibir numerosos comentarios y críticas sobre la posibilidad de haberse realizado algún procedimiento en los labios para tenerlos más gruesos y voluminosos, ‘Chiquis’ Rivera habló sobre la situación, dejó claro que nadie va a intervenir en sus decisiones y aseguró que hará caso omiso a los constantes señalamientos de internautas.

A través de un video difundido en Instagram, la cantante expuso que se había enterado de que una de las fotografías que compartió en dicha red social había sido blanco de mensajes con una misma pregunta: qué se hizo en los labios.

No me he hecho nada en los labios por mucho tiempo, años… No tengo por qué echar mentiras. Hago lo que quiero, es mi cuerpo”, inició ‘Chiquis’ su mensaje, para luego invitar a sus detractores a buscar imágenes antiguas de ella y comprobar que sus labios siempre han lucido así.

Finalmente, la novia de Lorenzo Méndez atribuyó el origen de los comentarios a que desde hace tiempo cuida su alimentación y ha perdido peso.

Saben qué es lo que pasa, gracias a Dios le estoy echando muchas ganas a taparme la boca y no comer que lo que no debo, ya tengo tiempecito y pues también me están bajando los cachetes, que también siempre me critican, al final del día algo siempre me critican pero está bien, no me importa”, dijo la hija de Jenni Rivera.