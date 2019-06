"Es mi familia": Lis Vega defiende a Bigorra tras polémica con Bisogno

Ciudad de México.- La actriz y modelo, Lis Vega, acostumbra a regalar a sus fans en Instagram sensuales fotos y videos donde presume lo bien que se mantiene físicamente, pero ahora los reflectores la apuntan por la polémica de Raquel Bigorra.

La controversia sobre la supuesta traición de Bigorra a su excompadre Daniel Bisogno continúa, y fue la cubana Lis la que emitió su opinión al respecto de este fuerte conflicto.

Lo único que les puedo decir de Raquel es que la amo con toda mi alma. Ella me ayudó a traer a mi papi, en un momento de desesperación me contactó con personas importantes a otro nivel; es mi familia, entonces nada, no opino nada de nadie”.