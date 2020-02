"Es momento de desaparecer un poco": Brad Pitt habla de su retiro

California, EU.- Brad Pitt conmocionó tanto a fans como a la industria cinematográfica, luego de que anunciara su retiro tras salir ganador del Oscar a mejor actor de reparto por la película Once Upon a Time… in Hollywood.

El actor confesó que tiene planeado alejarse momentáneamente de los proyectos cinematográficos para realizar otras cosas, aunque no dejó en claro cuáles serían estas.

Espero que me pasen otras cosas, ha sido realmente especial. Es una industria que amo y los amigos que he hecho durante 30 años significan mucho para mí. Siento la responsabilidad de eso más que nada, más que de una vuelta victoriosa. Creo que ahora mismo es hora de desaparecer por un tiempo y volver a hacer otras cosas”, declaró.

El retiro del histrión llega en lo que parece ser un buen momento para su carrera, pues con su actuación en la cinta de Quentin Tarantino logró ser galardonado con varios premios.