"Es muy desagradable": Alessandra 'ventila' mal hábito de Eugenio Derbez

Ciudad de México.- Aunque no suelen compartir aspectos de su vida íntima, Alessandra Rosaldo exhibió un mal habito de su esposo, Eugenio Derbez.

En pleno programa de radio Show de Piolín, donde el actor iba promocionar la película Angry Birds 2, en la cual participa.

Mientras transcurría la entrevista, el padre de Aislinn Derbez llamó a Rosaldo, tratando de hacer una broma pero fue ella quien ‘ventiló’ uno de sus malos hábitos.

Oye mi amor, ¿qué onda contigo? Otra vez no le jalaste al baño, y la neta es muy desagradable que me levante y me encuentre con eso. Perdón que te lo diga, pero ¿qué onda?”, dice Alessandra.