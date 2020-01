"Es muy triste": La razón de la ruptura de Vanessa Hudgens y Austin Butler

Estados Unidos.- La ruptura de Vanessa Hudgens y Austin Butler, quienes estuvieron juntos por casi nueve años, sacudió al mundo del entretenimiento a mediados de este mes, historia de amor que habría llegado a su final debido la distancia y el trabajo.

De acuerdo con fuentes que hablaron para Hollywood Life, la verdadera razón detrás de la separación de los actores fue el hecho de que sus compromisos laborales los mantuvieron separados por largos periodos en el último año.

Vanessa pasó mucho del 2019 lejos de Los Ángeles al filmar Bad Boys for Life en Atlanta, además de que grabó The Knight Before Christmas en Canadá e Irlanda. Por su parte, en julio del año pasado se anunció que Austin protagonizará la bipic de Elvis Presley dirigida por Baz Lurhrmann.

Ellos tuvieron que pasar mucho tiempo separados los últimos meses, eso es lo que los separó. Vanessa estaba muy ocupada con proyectos consecutivos que casi no estaba en casa. Y Austin ha estado igual de ocupado con el trabajo. Él está haciendo una película en Australia (Elvis Presley) y ha tenido que estar ahí por meses en la preproducción", indicó una fuente al portal.

Ellos están muy bien cuando están juntos. Pero cuando están separados, ahí es cuando las cosas se ponen difíciles y ellos estuvieron separados por meses", agregó el informante.

La fuente señaló que Vanessa y Austin habían logrado superar el estar separados por largos periodos, pero que esta ocasión no fue así.

Es muy triste porque ellos verdaderamente se aman el uno al otro. Pero es una de las realidades más difíciles de este negocio, es muy difícil en las relaciones", indicó el informante.

Una semana después de que la noticia del rompimiento surgiera el 14 de enero, Vanessa fue captada en una cena con la estrella de los Lakers Kyle Kuzma.

Austin es un chico sensato, él no va a perder el control por que ella está saliendo. Ellos están separados, y ella es una mujer muy hermosa. Por supuesto que los hombres harán fila para salir con ella. Eso no significa que no dolerá. Él no querrá esuchar sobre eso", indicó la fuente a Hollywood Life.

Una segunda fuente confirmó al portal que Vanessa y Austin terminaron por la distancia y sus carreras, y que ellos aún sienten "mucho amor y respeto" el uno por el otro. Asimismo, el informante agregó que no hubo "una gran pelea" ni "descuerdo" entre la expareja.