¡Es oficial! Lucero regresa a Televisa con 'La Voz Kids': "Estoy muy emocionada"

Ciudad de México.- La actriz y cantate, Lucero, en una reciente entrevista para el programa Hoy con la conductora, Galilea Montijo, confirmó su participación dentro de Televisa con el proyecto producido por Nicandro Díaz, La Voz Kids.

La cantante mostró su gran entusiasmo ante ser parte del proyecto y platicó acerca de lo emocionante que es ver las audiciones desde la perspectiva de un coach, el no saber con quien te vas a topar, si será muy chico o grande, en especial el poder ser parte de abrir una puerta para aquellos que desde niños saben que quieren ser cantantes, ya que a ella le hubiera gustado tener esta oportunidad.

De igual manera la artista dio un consejo a los padres que apoyan a sus hijos acerca de como ayudarlos aunque pierdan y no sean elegidos en las audiciones.

Yo creo que una de las cosas importantisimas es nunca dejar de perseguir tus sueños, a veces algunas puertas pueden cerrarse cuando no hay la suerte o no es el momento indicado, porque Dios sabe cuando es el momento perfecto para todos en todo, pero yo les diría a los papás que son una parte importante en el apoyo de los hijos, pero cuando son los papás los que quieren brillar y ser artistas y los niños no pues nada que hacer, cuando es un chica que quiere yo creo que los papás deben tener mucha visión y perspicacía", aconsejó Lucero.