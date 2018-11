¡Es oficial! Martin Lawrence y Will Smith anuncian que habrá 'Bad Boys 3'

Estados Unidos.- Enérgicos y sin poder contener la emoción, Will Smith y Martin Lawrence anunciaron que habrá una tercera parte de Bad Boys, la saga cinematográfica que integra lo mejor de la comedia con la indispensable acción.

A través de sus redes sociales, los actores compartieron un clip en el que gritaron a los cuatro vientos que Bad Boys está de vuelta, cuya tercera entrega tendrá por título Bad Boys For Life.

Ha pasado mucho tiempo, pero ahora está aquí! Bad Boys For Life! Estamos de regreso", escribió Will Smith en la descripción del clip.

De acuerdo con el perfil de Instagram del filme, la tercera entrega llegará a la pantalla grande el 17 de enero de 2020.

Pese a que será una larga espera, ya que la última cinta de Bad Boys se estrenó en 2003, Will Smith ya prometió que se asegurará de que Martin Lawrence no use un beeper en la nueva película.