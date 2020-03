"Es responsabilidad de Juan": Leticia Calderón revela que Carrillo no la ayuda

Ciudad de México.- A casi un año del arresto de Juan Collado, Leticia Calderón sigue haciéndose cargo del sus hijos y niega que Yadhira Carrillo le ofreciera ayuda.

A pesar de que en alguna ocasión se dijo que Carrillo le llegó a ofrecer dinero a Calderón para la manutención de los menores, es ahora la ex de Collado quien desmiente esta situación.

Yo sé que ella respeta a mis hijos, así debe de ser y le agradezco porque pues claro, llegaron mucho antes que ella y es una responsabilidad de Juan, no de ella", dijo.

Juan ha sido un gran proveedor, y ahorita pues bueno, él se encuentra en una posición donde no es por gusto, o sea no me quitó el dinero por gusto, esperemos que se solucione, primeramente por su libertad, por su estabilidad emocional, y evidentemente porque yo pienso mucho en mis hijos", añadió.