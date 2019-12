"Es terrible": Actor de 'Harry Potter' recrimina el acoso a Meghan Markle

Etados Unidos.- Recientemente el actor, Daniel Radcliffe, quien interpretó a 'Harry Potter' en los 8 filmes del mago, declaró que siente una gran empatía por Meghan Markle ante los ataques que los medios británicos tienen en su contra, el cual recriminó mostrando su apoyo ante la royal señalando que debe de sentirse "terrible" ante tal acoso.

Me siento bastante terrible por Meghan Markle porque siempre he pensado que Harry y William, ja, como si los conociera... El príncipe Harry y el príncipe William parecen bastante geniales, modernos, y jóvenes. Digo, no tengo mucho interés en ellos, he escuchado varias cosas por separado, pero de lo que ahora entiendo es que Meghan Markle ha sido tratada con toda la fuerza de los medios británicos y todo eso, y sólo me imagino lo terrible que puede ser eso", dijo Daniel con pesar.