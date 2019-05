“Es un enredo”: Pedrito Sola opina sobre 'Avengers: Endgame' en redes sociales

Ciudad de México.- Avengers: Endgame resultó una experiencia enredosa, aburrida en sus primeros minutos y “una cosa muy extraña” en general para el conductor Pedro Sola, quien en un par de videos compartió con sus seguidores de redes sociales sus opiniones sobre la exitosa película de Marvel Studios.

Pues es un enredo que si uno no tiene en la memoria todo lo que ha sucedido en veintitantas películas anteriores, nadie entiende nada… Igual me van a querer matar los fans de esta saga de ‘Vengadores’, esta se llama la batalla final porque pues aquí yo creo que ya se acaba todo, yo creo que más bien se les acabó el contrato a los artistas”, inició su crítica el conductor de Ventaneando.

Sola después dividió a la película en tres momentos para reseñarla, describiendo que la primera parte le resultó muy aburrida.

La primera parte de la película que dura tres horas es aburridísima, no pasa nada y luego la segunda parte es medio, medio; y luego ya la tercera es la batalla final, a oscuras obviamente para que uno no vea bien qué es lo que está pasando”.

El presentador continuó su reseña, que incluye ‘spoilers’ para quienes aún no han podido ver la película, y determinó que todo había sido “un enredo, unas cosas muy raras”.

El miembro del programa Ventaneando indicó que a él le parecía que había “una falta de continuidad” en cierta parte de la película, consideración que no le impidió recomendar a sus seguidores ir a ver Avengers: Endgame porque “vale la pena”.

¿Qué les puedo decir? que me encantó, pues no, no me encantó; que me gustó ir a verla, sí, sí me gustó; que la recomiendo, sí, hay que ir a verla”, finalizó Pedro Sola.