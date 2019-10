"Es un fraude": Paquita la del Barrio hace enfurecer a fans durante concierto

Saltillo, Coahuila.- La cantante, Paquita la del Barrio, durante un concierto en Lienzo Charro Profr. Enrique González Treviño en Saltillo, donde se presentaron varios artistas, despertó una gran molestia entre los miles de los asistentes, quienes la llamaron "un fraude".

La interprete de Rata de Dos Patas se supone se presentaría alrededor de las 00:00 horas del domingo para interpretar algunos de sus más famosos éxitos, sin embargo, la cantante se rehusó a salir dejando a los espectadores esperando su espectáculo.

Los asistentes al ver que Paquita no salia pesé a su llamado comenzaron a gritar y chiflar molestos cosas como: "Es un fraude, ¿Qué va a pasar con nuestro dinero?", tras lo que comenzaron a retirarse del evento.

Horas después del mal rato la artista de 72 años compartió a través de Facebook un video en el que se disculpa por no haberse presentado y explicó que el motivo fue que no le pagaron.,

Amigas y amigos de Saltillo, me da mucha pena el no haberme presentado, porque yo no acostumbro a eso, tengo más de 50 años en este ambiente y jamás en mi vida he faltado a un trabajo a no ser que no me pague y en esta ocasión no se me pagó, pero yo estuve aquí en Saltillo, así que les mando un fuerte abrazo y por esta vez discúlpenme los quiero mucho, su amiga Paquita la del Barrio", relató la cantante.